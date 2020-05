Waasland-Beveren: "Volgens de reglementen van de voetbalbond kan dit niet"

"Dit is een slag in ons gezicht, omdat het geen logische beslissing is. Tot gisterenavond lag er een voorstel op tafel waarin iedereen zich kon vinden. 7 van de 8 mensen in de werkgroep waren daarover akkoord. Dat dat nu plots van tafel geveegd wordt, is voor ons moeilijk om te begrijpen."

"Ik heb onze voorzitter daarnet aan de lijn gehad. Hij is een gebroken man zoals we hem kennen: emotioneel en altijd bezig met voetbal."

"We voelden gisterenavond al iets aankomen. Maar nu de beslissing zwart op wit voor ons neerligt, is het toch wel heel moeilijk om dat te begrijpen en te aanvaarden."

De Jonge: "De voorzitter is een gebroken man"

"We blijven strijdvaardig"

Wat zal Waasland-Beveren nu ondernemen. "De volgende stap is iets dat we intern moeten bespreken. Maar we zullen er ons niet bij neerleggen."

"Als wij ons niet op het veld kunnen verdedigen tot op het einde, dan moeten we ook doorgaan. We hadden nog eens kans om ons te verzekeren van het behoud."

"Er zijn wel een aantal precedenten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de voetbalcompetitie ook stilgelegd en dan is de competitie nietig verklaard. En dat kan ook volgens de reglementen van de Voetbalbond."

"Wat er nu gebeurt, kan eigenlijk niet volgens de reglementen van de Voetbalbond. Dat is ons grootste argument."

Wat zijn de kansen van WBE? "Dat kunnen we niet inschatten. De laatste weken zijn we van de ene verbazing in de andere gevallen. Maar we blijven strijdvaardig."