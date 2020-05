Vlaamse regering geeft WK veldrijden duw in de rug met cheque van 400.000 euro

De evenementenzone aan de Wellington Hippodroom in Oostende kan zo'n 78.000 bezoekers ontvangen. De hoop is dat zoiets tegen januari volgend jaar weer perfect veilig kan. De Vlaamse regering heeft het WK veldrijden in Oostende uitgeroepen tot een "Vlaams topevenement" en de organisatie ontvangt een bedrag van 400.000 euro als steun.

"Dit is een risico", beseft Vlaams Minister van Sport, Ben Weyts. "Het onvoorspelbare verloop van de coronacrisis betekent dat we nog niet zeker weten of we in januari opnieuw met tienduizenden tegelijk kunnen samentroepen om te genieten van de koers. Maar juist omdat corona zoveel sportevenementen heeft doen sneuvelen, willen we vasthouden aan de evenementen die we hadden gepland voor de toekomst. We hebben allemaal nood aan positieve perspectieven."

De totale organisatiekost van het WK veldrijden in Oostende, inclusief de licentie van de Internationale Wielerunie (UCI), wordt geschat op ruim drie miljoen euro. Naast de 400.000 euro van de Vlaamse Regering ondersteunt ook de Stad Oostende de organisatie met een bedrag van 450.000 euro. De Nationale Loterij telt 240.000 euro neer en de provincie West-Vlaanderen 150.000 euro.

Afgelopen winter kroonde de Nederlander Mathieu van der Poel zich voor de derde keer tot wereldkampioen veldrijden. Hij liet de Brit Tom Pidcock en Toon Aerts achter zich. Het wordt voor Oostende de eerste WK-organisatie.