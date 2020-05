UCI verplaatst WK mountainbike naar Leogang in Oostenrijk in oktober

Het WK mountainbike stond op de UCI-kalender van 25 tot 28 juni in Albstadt, maar het coronavirus strooide roet in het eten. Aangezien het niet mogelijk was om later dit jaar nog een WK te organiseren in Albstadt, moest de UCI op zoek naar een nieuwe locatie.

Hun oog viel op Leogang in Oostenrijk, waar de downhill-competities al worden georganiseerd. In de week van 5 tot 11 oktober is het nu ook gastheer voor de cross-country disciplines.

Vorig jaar veroverde de Zwitser Nino Schurter zijn 8e wereldtitel cross-country in het Canadese Mont-Sainte-Anne. Bij de vrouwen pakte de Française Pauline Ferrand-Prévot haar 2e regenboogtrui.

Verder is ook de hertekende wereldbekerkalender in het mountainbike bekend. Tussen september en november worden er manches gereden in Lenzerheide (ZWI, 5, 6 september), Val di Sole (ITA, 12, 13 september, Les Gets (FRA, 19, 20 september), Nove Mesto (TSJ, 29 september - 4 oktober), Maribor (SLO, 15-18 oktober) en Lousa (POR, 29 oktober - 1 november).