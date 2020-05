Trossard over 1 jaar geleden: "Na Pozuelo was de trein opnieuw vertrokken"

1. Titel van clubliefde

"We waren dat jaar dicht bij de beker geweest (verlies in de finale tegen Standard) en ik voelde dat de club er alles aan deed om de spelersgroep bij elkaar te houden. Voor het volgende seizoen waren we dus al op elkaar ingespeeld en ik voelde dat er iets inzat", blikt Trossard terug.

Een cruciaal puzzelstukje in de dolle titeltaferelen voor het stadhuis van Genk op 16 mei 2019 werd nog een jaar eerder gelegd. In de rust van de perszaal van Racing Genk kondigde de club op 24 mei 2018 aan dat Leandro Trossard ondanks concrete buitenlandse interesse zijn contract had verlengd. "Clubliefde bestaat nog", looft Dimitri de Condé zijn speler.

2. Titel van mooi voetbal

"Toen Clement kwam heeft hij van ons een hechte groep gemaakt. Dat was de sleutel tot het succes. Je moet niet beste vrienden zijn, maar iedereen moet wel goed communiceren. Ook de bankzitters moeten gemotiveerd zijn. Het voelde goed dat de trainer vroeg om mij veel te betrekken in het spel. Mijn persoonlijk hoogtepunt waren mijn drie mooie goals tegen Cercle."

Het orgelpunt op dat vlak zette Genk in Istanbul tegen Besiktas. "Daar heeft de ploeg getoond wat het kon tegen sterke tegenstanders en op dat elan zijn we voortgegaan. Die ene goal is de wereld rondgegaan. Ik was jammer genoeg twee dagen voor die match uitgevallen, maar voor de groep was het fantastisch dat fans van de tegenstander applaudisseerden voor ons."

De wereldgoal van Genk in Istanbul

3. Titel van de soaps

De weg naar de titel liep niet alleen via vlotte combinaties. Een mogelijk lange schorsing voor Malinovski en vooral het vertrek van Alejandro Pozuelo wogen op de groep. "In alle eerlijkheid er was geen paniek binnen de spelersgroep."

"We hebben altijd aangegeven dat het de keuze van Pozuelo was. We hebben daar met hem over gesproken. Binnen de club was er misschien iets meer onrust over de vraag of we nog kampioen konden worden, maar de spelers hebben altijd aangegeven dat we het ook zonder hem zouden kunnen. Die overtuiging was er echt en dat hebben we bewezen achteraf."

"Het was positief toen heel die affaire afgesloten was. Toen stonden alle neuzen opnieuw in dezelfde richting. Daarna was de trein vertrokken en die is doorgegaan tot aan de finish. Ikzelf heb met Pozuelo niet veel contact meer gehad daarna, maar jongens waar hij meer mee optrok wel."

"Dat ik daarna zelf aanvoerder werd, gaf me een goed gevoel. Ik probeerde altijd al een leidersfiguur te zijn, maar zonder de aanvoerdersband letten mensen daar minder op. Een ploeg op sleeptouw nemen en communiceren met medespelers heeft altijd in mij gezeten."