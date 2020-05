Sportieve logica of desinteresse voor 1B? "Alle kansen om promotiematch nog te spelen"

"In 1A vonden we het sportief voldoende duidelijk na 29 van de 30 speeldagen om een kampioen en een degradant aan te duiden", verklaart Croonen. "Ook in 1B moet de sportieve logica primeren. Daar is maar één match van de twee promotiewedstrijden gespeeld en is het beter om de andere wedstrijd nog te laten spelen."

Vooral OHL en Beerschot, die strijden om het plekje van Waasland-Beveren in 1A in te nemen, hebben reden tot klagen. Ze moeten de terugwedstrijd van de promotiefinale afwerken voor de start van het nieuwe seizoen en moeten uiterlijk op 31 mei de krijtlijnen hebben uitgetekend (waar en wanneer?). Anders dreigt Westerlo - de club met het hoogste aantal punten in beide periodes - de lachende derde te worden.

"Moe, maar tevreden", was de samenvatting van Pro League-voorzitter Peter Croonen na de Algemene Vergadering. "Ik ben ervan overtuigd dat we een goede beslissing hebben genomen, maar ik begrijp ook dat niet iedereen gelukkig is met deze beslissing."

"Een week voor de start van de competitie weet je nog niet of je in 1A of 1B speelt"

Analist Peter Vandenbempt vond het "stuitend" om Croonen over "een sportieve" beslissing te horen praten. "Het maakt het verschil tussen het kerkhof van 1B of de hemel van 1A", zegt hij. "Ik vraag me af of Bruno Venanzi (Standard) en Michel Louwagie (AA Gent) in die situatie voorzitter zouden willen zijn van OHL of Beerschot."

"Een week voor de start van de competitie weet je nog niet of je in 1A of 1B speelt. Je weet niet of je een kern moet hebben om te kunnen concurreren in 1A of het met een fors teruggeschroefd budget moet rooien in 1B. Het getuigt van een totale desinteresse voor de ploegen in 1B, vind ik."