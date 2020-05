Politiek akkoord over GP van België Formule 1 in Spa zonder publiek

Spa moet nog officieel op kalender van 15 à 18 races

Met deze beslissing is een eerste horde voor een GP in België genomen. De volgende stap voor de Belgische organisatie is onderhandelen met WK-promotor Liberty Media, die nog een nieuwe kalender moet vastleggen. De eerste 10 races dit seizoen zijn al geannuleerd of verplaatst.

Zonder de publieksinkomsten - er waren al 165.000 tickets verkocht - zal de Belgische GP-organisatie met Liberty Media tot een akkoord moeten komen over bij te passen kosten.

Topman Chase Carey gaf eind april mee dat hij het seizoen graag begin juli in Oostenrijk (Spielberg) zou beginnen. Juli en augustus zou voorbehouden zijn voor Europese races, september en oktober voor Eurazië en Azië, oktober en november voor Azië en de Amerika's en december voor het Midden-Oosten. Carey zou nog 15 à 18 Grote Prijzen willen rijden.