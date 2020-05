Philippe Clement: "Hopelijk vragen jullie niet om een liedje te zingen"

"Het is tijd om de kroon op het werk te zetten door ook bij Club prijzen te pakken als hoofdcoach", zei Philippe Clement bij zijn overstap van Genk naar Club in mei 2019. Profetische woorden, want nog geen jaar later heeft hij een tweede landstitel op rij op zijn palmares staan.

"Het is een heel speciale uiteraard", vertelt hij, nadat de Pro League de knoop heeft doorgehakt. "Twee maanden geleden kregen we al felicitaties van andere clubs, maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen. Dan moet je uitleggen aan je spelers dat ze moeten blijven trainen."

"Vandaag valt dan eindelijk de beslissing. Het was de meest zenuwslopende dag uit mijn carrière. Ik heb al spanning gevoeld bij titels op het veld, maar dit is veel vervelender. Nu kunnen we nog niet vieren, maar van zodra dat mogelijk is, zal het wel gebeuren."

"De jongens verdienen ook een feestje. Ze hebben een heel jaar lang heel hard gestreden en zijn ook heel constant gebleven in hun prestaties. Zelfs met een wedstrijd minder hebben we een nieuw puntenrecord neergezet in de reguliere competitie sinds de invoering van de play-offs."