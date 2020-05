Nog geen duidelijkheid over herstart amateurreeksen: "Teleurstellend"

"We hadden niet gedacht of zelfs gehoopt dat de trainingen vanaf 18 mei mochten hernemen in álle leeftijdscategorieën. Maar dat is ook de enige versoepeling", zegt Van Craen.

"In het voorstel van minister van Sport Ben Weyts stond ook dat er vanaf 1 augustus weer matchen zouden kunnen plaatsvinden met maximaal 2.000 supporters. Daarover is woensdag niets gezegd. Dat was toch wat teleurstellend, omdat we ons relanceplan daarop hadden toegespitst."

De Nationale Veiligheidsraad zal later beslissen over de wedstrijdorganisatie. "Die vooruitzichten zijn belangrijk voor de timing van onze competities. De amateurreeksen starten eind augustus. Als we bijvoorbeeld zouden weten dat we vanaf 1 september opnieuw mogen voetballen met publiek, kunnen we de eerste speeldag een week opschuiven."

"Zolang daarover niets bekend is, kunnen we onze planning niet maken. Onze raad van bestuur had al heel wat voorbereid, maar dat plan gaat nog even in de koelkast."