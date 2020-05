KV Mechelen verplettert PSV in 1989 met "de Hazard van de Aldi"

In de 2e Sporza Retro over legendarische Europese voetbalavonden hebben Frank Raes en Gert Verheyen zich nog eens geamuseerd met KV Mechelen-PSV, de heenmatch van de Europese Supercup in februari 1989. "KV Mechelen was toen een van de beste ploegen van Europa, Polleke De Mesmaecker was de Eden Hazard van de Aldi."

Raes: "Nederland regeerde toen en KVM kleurde voor de helft oranje"

Frank Raes leidde de wedstrijd in met een referentie naar Nederland. "KV Mechelen was toen een van de betere ploegen van Europa. Nederland regeerde toen, het was in 1988 Europees kampioen geworden, PSV won dat jaar Europabeker I en Ajax verloor de finale van Europabeker II tegen KV Mechelen. Die match tegen PSV was trouwens beter dan die finale."

Lei Clijsters is geblesseerd: "Zware aderlating voor het team"

Mark Uytterhoeven interviewt net voor de match Lei Clijsters, die met een knieblessure aan de kant moet blijven. "PSV mist 7 spelers, wij 1, maar dit is een zware aderlating voor het team. In evenredigheid zijn we zeker zo veel geblesseerd als zij", zegt wijlen Lei met humor.

Romario en zijn kunstjes

Maak kennis met de 22-jarige Romario in zijn eerste seizoen bij PSV. De toekomstige Wereldvoetballer van het Jaar (bij Barcelona en Brazilië) laat 2 kunstjes zien in Mechelen, meer niet.

Raes' MVP: "Polleke De Mesmaeker, de Hazard van de Aldi"

In de nabeschouwing bezong Frank Raes de lof van het Mechelse spel. "KVM speelde aanvallend, het was een feest om naar te kijken in een periode van verdedigend voetbal. Denk maar aan de WK-finale van 1990, gewonnen door Duitsland. Daar gebeurde niets. Ook de Europese finale tussen PSV en Benfica, dat was 120 minuten naar stilstaand water kijken." Wie was Raes' man van de match? "Ik vond Pascal De Wilde, Johnny Bosman en Piet den Boer goed. Maar Paul De Mesmaeker was voor mij dé man van die match." "Polleke De Mesmaeker speelde 8 jaar bij KV Mechelen, hij was geen echte basisspeler, maar af en toe had hij zijn dag. En dat was zo'n dag. Hij was de Hazard van de Aldi, om het zo te zeggen. Hij kon links en rechts passeren, was snel, tweevoetig, had af en toe een goede pass. Eric Gerets, toch niet de minste had er echt wel zijn problemen mee. Door veel kniepijn heeft De Mesmaeker niet de carrière kunnen maken die er misschien wel inzat."

Ronald Koeman, spelverdeler vanaf de libero met enorme knal

Er stonden heel wat vedetten op het veld toen. Ook Ronald Koeman, die zoals gebruikelijk met snoeiharde voorzetten en schoten strooide. "Hij verdeelde het spel als libero, heette dat toen nog. Hij had een fantastische traptechniek en was toen al verkocht aan Barcelona, maar zou het seizoen nog volmaken bij PSV." "Hij was niet de sterkste verdediger man op man, maar wel van goudwaarde in de opbouw. Hij had ook die enorme knal. Daarmee bezorgde hij Barcelona de Europabeker I in 1992 met de enige goal in de finale tegen Sampdoria."

Ger Lagendijk, de Mogi Bayat van toen

Frank Raes leerde ons ook Ger Lagendijk kennen, de man die Koeman naar Barcelona bracht. De Nederlandse makelaar had heel wat spelers van KV Mechelen in zijn portefeuille, maar ook van PSV. "Lagendijk was de Mogi Bayat van toen. Hij regelde toen eigenlijk alles op KV Mechelen." "Een paar jaar later is heel de boel verhuisd naar Anderlecht: Albert, Rutjes, Bosman, Emmers, De Mos. Dat is allemaal geregeld door Lagendijk. Die had een bureau op Mechelen en nadien op Anderlecht." In een interviewtje tijdens de rust met Mark Uytterhoeven vertelde de man over zijn Barça-deal van Koeman voor veel geld. Met een uitgestreken gezicht vertelde Lagendijk dat hij dat eigenlijk gratis deed, het prestige was belangrijk.