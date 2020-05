Heropstart Bundesliga doet ook familievete herleven: "Maar dit weekend eten we samen een braadworst"

De broers uit Diest zijn geboren in Duitsland en hebben daar een liefde voor het Duitse voetbal aan overgehouden. Maar ze raken het maar niet eens over welke club nu het beste is. De ene supportert voor Borussia Mönchengladbach, de andere voor Keulen. "Als het derby is, is het "vollenbak"."

"We zijn heel blij dat het opnieuw begint", vertelt Jens. "Ik hoop dat alles veilig blijft, maar ik denk dat er goed over nagedacht is. Ik ben blij met wat spanning op televisie, dat is tof." Marc: "Voetballiefhebbers zullen blij zijn, anders is het thuis heel saai. Je ziet het liefst je eigen competitie, maar voetbal op tv is sowieso fijn."

Waarom houden de broers zo van de Duitse competitie? "De sfeer in Duitsland is grandioos. De supporters daar, dat is 90 minuten zingen."

Normaal mist de fanclub waar Marc lid van is geen enkele thuismatch, nu kunnen ze niet naar het stadion. De broers zitten wel samen in een bubbel en kunnen dus samen naar de matchen kijken. "We zullen een braadworst op de grill gooien en een pintje drinken samen."