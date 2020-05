Geen Ironman in Hawaï in 2020: editie is verplaatst naar februari

Er gingen de afgelopen weken al stemmen op om de Ironman in Hawaï uit te stellen en de organisatoren hebben eindelijk de knoop doorgehakt. Er komt in 2020 geen editie, die wordt afgewerkt begin februari.

"Er zijn te veel onzekerheden door de pandemie: de regels rond massa-evenementen, reisbeperkingen en de kwalificatiemogelijkheden voor de atleten", klinkt het bij de organisatie van de Ironman. "Daarom kan de wedstrijd niet doorgaan in oktober."

Het gevolg is dat er in 2021 twee edities van de Ironman van Hawaï zullen plaatsvinden: op 6 februari en op 9 oktober. "Dit is geen precedent. In 1982 waren er ook al twee Ironmans van Hawaï, al waren de omstandigheden toen helemaal anders."

Ook het officieuze WK halve afstand, de Ironman 70.3, gaat dit jaar niet door. Dat moest normaal gezien op 28 en 29 november doorgaan in Nieuw-Zeeland. Een nieuwe datum, mogelijk begin 2021, werd nog niet bekendgemaakt.