Fans Zulte Waregem willen geen compensatie, wel match voor zorgpersoneel

De supportersfederatie EsseveeFANS heeft een open brief gepubliceerd met haar visie op de nabije toekomst. "Het is tijd om onze solidariteit te laten spreken", klinkt het. "Daarom geven we twee duidelijke signalen naar de club."

De abonnees zitten niet te wachten op een financiële compensatie. "Het doet al pijn genoeg dat we die topavond tegen Standard voor een vol huis moeten missen." In ruil vragen ze wel een "Wedstrijd van de Zorg", waarbij het zorgpersoneel wordt uitgenodigd om een match bij te wonen.

Ten slotte roepen ze op tot een eerlijke abonnementformule voor het nieuwe seizoen "zonder prijsstijgingen". CEO Eddy Cordier is alvast van plan om te luisteren naar de supporters. "Dat zijn we verplicht aan onze achterban. We gaan samen met hen aan de slag de komende weken en we zorgen ervoor."