Djokovic wil grandslamrecord van Federer: "Ik geloof niet in limieten"

Novak Djokovic schreef met de Australian Open in februari zijn 17 grandslamtitel op zijn palmares. Enkel Rafael Nadal (19 titels) en recordhouder Roger Federer (20 titels) torenen nog boven de Serviër uit.

Maar Djokovic, die volgende week zijn 33ste verjaardag viert, heeft nog enkele jaren om beter te doen. "Ik heb altijd nog mijlpalen om te bereiken in deze sport", zei hij op de Amerikaanse tv-show "In Depth with Graham Bensinger". "Ik denk dat ik het grandslamrecord kan breken."

De goedlachse Serviër mikt ook nog op het record van de langste periode op de nummer 1-positie op de ATP-ranking. Met 282 weken op de troon nadert hij het record van Federer (310 weken).

Desnoods wil Djokovic tot zijn 40ste doorgaan. "Ik geloof niet in limieten, ik wil lang spelen. Het zal niet met dezelfde intensiteit zijn en hetzelfde speelschema, maar als ik me concentreer op de grote toernooien en de belangrijke afspraken, kan ik doorgaan tot mijn 40 jaar."