Burgemeester over BK: "1/11 was geen optie, we rijden langs 4 kerkhoven"

Het BK in Anzegem had op 21 juni moeten gereden worden, maar corona gooide roet in het eten. De Belgische bond stelde vandaag 22 september als nieuwe datum voor.

De burgemeester geeft toelichting bij die beslissing: "22 september is de dag van de Textielprijs in Vichte (een koers in de deelgemeente van Anzegem, red). Door de coronamoeilijkheden moet je echter niet te veel vooropstellen, want het programma is al druk."

"Het zal echter afwachten zijn of het toegelaten zal worden, want de volksgezondheid staat voorop. We zeggen nu wel 22 september, maar dat kan allemaal nog veranderen. Niets ligt vast."

Over de dinsdag maakt Devogelaere zich niet veel zorgen: "De mensen zullen wel een dag verlof nemen om naar de koers te komen. Normaal is het de Textielprijs, daar komen ook veel mensen op af."