Burgemeester Leuven over promotiematch: "Dit is schandalig onverantwoord"

"Achterkamergefoefel van het hoogste niveau"

De Pro League heeft beslist dat de match OHL- Beerschot, de return van de promotiefinale, afgewerkt wordt voor de start van het nieuwe seizoen. Voor 7 augustus dus. En dat valt niet in goede aarde bij de burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani. "De hele aanloop naar deze beslissing was een triest schouwspel. Pijnlijk voor elke oprechte voetballiefhebber", opent Ridouani.

"Wat oordeelt Veiligheidsraad over matchen in augustus?"

"Ik zal me breed bevragen, bij de lokale en federale veiligheidsdiensten. Samen met OHL en Beerschot zullen we alles rustig bespreken, op een constructieve en volwassen manier."

"In juli zijn deze door de Nationale Veiligheidsraad sowieso verboden. Een officieel verbod bij burgemeestersbesluit op een match in augustus is er vooralsnog niet."

"De oorspronkelijke wedstrijd van 14 maart heb ik moeten verbieden door veiligheidsredenen in coronatijd. Tot nu toe kreeg ik vanuit de veiligheidsdiensten nog altijd dezelfde signalen en is het niet duidelijk wat de Nationale Veiligheidsraad oordeelt over matchen in augustus."

"Vanuit Leuven zullen we ons beraden over de volgende stappen en een eventuele promotiematch", zegt Ridouani.

OHL: "Geen scenario aanvaarden dat Westerlo promoveert"

Ook OHL zelf reageerde op de beslissing van Pro League. "We zijn van oordeel dat er betere scenario’s op de tafel lagen de voorbije dagen. De club zal er alles aan doen om de promotie op het veld af te dwingen."

"OH Leuven heeft altijd al gezegd dat het de voorkeur gaf aan het behalen van de promotie op het veld. De club had echter gehoopt dat de uitzonderlijke omstandigheden van de corona-pandemie ook in het voetbal aanleiding zouden geven tot solidariteit. Helaas."

"We zijn blijkbaar, samen met Beerschot, het enige team waarbij de gezondheid van de spelers niet primeert. Nochtans een punt dat de Pro League had aangehaald als een belangrijk element bij het stopzetten van de competitie."

"De nietigverklaring van de competitie werd vrijdag nipt vermeden, een scenario waarin we zelfs geen kans zouden gekregen hebben op promotie."

"We kunnen en zullen onder geen beding het scenario aanvaarden waarin KVC Westerlo in onze plaats zou promoveren. Dit hebben we duidelijk gemaakt tijdens de Algemene Vergadering en ook laten acteren."

"Deze week hebben we kennis gemaakt met de gitzwartste en donkerste kanten van het Belgische voetbal. We moeten echter verder. De club recht nu de rug. We gaan met iedereen samen, stap voor stap, er alles aan doen om de promotie af te dwingen op het veld. We willen dit doen voor iedereen die OH Leuven een warm hart toedraagt en nog gelooft in het voetbal als een sport met waarden en normen."

"Onze spelers onderhielden de voorbije twee maanden hun conditie. Ze hadden daarbij steeds slechts één doel voor ogen: indien nodig op sportieve basis promoveren naar de Jupiler Pro League. De beslissing van de Algemene Vergadering verandert daar niets aan. Ons plan blijft ongewijzigd. Onze droom levendig."

"Het pad dat moet leiden naar het vervullen van die droom is op dit moment erg onduidelijk, maar er is nog steeds een pad. Waar en wanneer we de terugwedstrijd tegen Beerschot kunnen afwerken, is nu echt koffiedik kijken. Daarvoor bekijken we me de stad Leuven de eventuele mogelijkheden. De onzekerheid maakt de uitdaging voor onze club alleen maar groter."