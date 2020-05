Bondscoach Verbrugghe: "WK verschuiven? Hopelijk naar even zwaar parcours"

De Internationale Wielerunie moet het Belgische voorstel nog goedkeuren, maar de coronakalender ziet er op dit moment zo uit: het BK op de weg wordt door de elites gereden op 22 september in Anzegem. "Ik ben blij dat er een datum is gevonden", vertelt bondscoach Rik Verbrugghe. "Dat was al niet makkelijk."

Het BK valt nu wel vlak na de Tour. Hebben renners daar nog zin in na drie weken afzien? "Dat is niet makkelijk, maar een kampioenschap blijft een kampioenschap. Dat is een trui die je een heel jaar mag dragen. Er gaan zeker renners op zitten te wachten. Ook niet alle Belgische renners zullen de Tour rijden, dus misschien is het een kans voor de anderen. Je kan je conditie van de Tour ook doortrekken tot aan dat BK. Tenzij je echt hebt afgezien, dan wordt recupereren moeilijk."

Ook opvallend, het BK valt nu midden in de WK-week. Op woensdag 23 september staat het WK tijdrijden op de agenda. Weet de Belgische wielerbond al iets dat wij nog niet weten? Er wordt druk gespeculeerd over het verschuiven van het WK naar het Midden-Oosten bijvoorbeeld. "Als de bond het echt zeker zou weten, dan zouden ze het BK gewoon op de dag van het WK op de weg plannen, toch?"

"Ik weet wel dat er bij de UCI een plan B en een plan C klaarligt voor het WK. Het zou zeker kunnen dat het verschoven wordt maar dan hoop ik dat ze opnieuw kiezen voor een zwaar parcours. De editie in Zwitserland zou een van de zwaarste ooit zijn, dus het zou jammer zijn om in de plaats te gaan fietsen in de woestijn."

Dan moet Verbrugghe misschien ook zijn selectie nog omgooien. "Ik denk wel dat renners daarmee bezig zijn. Een minder zwaar parcours betekent meer kansen voor bijvoorbeeld Greg Van Avermaet of Philippe Gilbert. Maar voorlopig is het nog even afwachten."