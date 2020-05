Bernd Storck gaat aan de slag in Slovakije, bij het ambitieuze DAC

Bernd Storck en Cercle Brugge namen onlangs afscheid van elkaar. De Duitse trainer was dus op zoek naar een nieuwe club en die zoektocht heeft niet lang geduurd. Vanaf volgend seizoen is hij coach bij het ambitieuze DAC uit Slovakije, dat werd bevestigd aan Sporza.

Storck was in december al in beeld bij DAC om de ontslagen Peter Hybala op te volgen, maar toen koos de Slovaakse club ervoor om een gewezen jeugdcoach van Benfica een kans te geven. Dat is geen toeval want DAC zet sterk in op jeugdwerking en de doorstroming naar de eerste ploeg.

Nu moet Storck ervoor zorgen dat DAC de kloof met topclub Slovan Bratislava kan dichten. Storck wou een club trainen die voor de prijzen speelt en dat zou moeten gebeuren met DAC. De club is de afgelopen jaren gestaag gegroeid en wil nu de laatste stap zetten.

Storck stond ook op een lijstje bij Antwerp, maar hij zal dus niet de opvolger worden van Laszlo Bölöni.