Beerschot schiet met scherp: "Grote voetbalfamilie? Stop met die flauwekul"

"We zijn voor voldongen feiten geplaatst", opende advocaat en Beerschot-ondervoorzitter Walter Damen zijn pleidooi bij onze redactie. "Het was al van bij het begin voelbaar dat dit scenario gedragen werd door meer dan 80 procent."

"Anderzijds: we hebben altijd gezegd dat we de terugmatch van de finale willen spelen als dat kan. Het Nederlandse scenario - stopzetting zonder kampioen, stijgers en dalers - is vermeden en dat was belangrijk."

Maar waar en wanneer kan die tweede finalematch gespeeld worden? "Er is duidelijk gezegd dat we tijd hebben tot de start van de nieuwe competitie. Als die maar op 10 december begint, dan kunnen we tot 9 december spelen."

"We hadden in een brief aan de Pro League weken geleden al verduidelijkingen gevraagd, maar we hebben nooit een antwoord gekregen. Er ligt een plan om 1A te redden en de komst van 2 clubs te vermijden, wat duidelijk in het belang is van de Pro League en waar maar weinig van het algemeen belang overblijft."

"Men heeft ons met een plan opgezadeld waarbij er vooraf geen enkele praktische uitwerking is doorgenomen. We zullen blijven strijden om op een sportieve manier te kunnen stijgen, maar we zijn wel teleurgesteld."

"Er wordt gesproken over de grote voetbalfamilie, maar die is er niet. Het is één grote lange vechtscheiding waarbij iedereen voor zijn eigen belang vecht. Stop dus met die flauwekul. Voetbal is vegen voor eigen deur."