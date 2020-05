Anderlecht neemt na 9 jaar afscheid van keeperstrainer De Jong

Max de Jong kwam in 2012 naar Anderlecht in het spoor van coach John van den Brom. Hij had onder meer Silvio Proto, Davy Roef, Thomas Didillon, Matz Sels en Hendrik Van Crombrugge onder zijn hoede op Neerpede.

Maar na 9 jaar gaan Anderlecht en De Jong in onderling overleg uit elkaar. Paars-wit had twee weken geleden Jelle ten Rouwelaer (39) aangetrokken als keeperstrainer. Het voormalige sluitstuk en clubicoon van NAC Breda krijgt nu de touwtjes alleen in handen.

"De club blikt terug op een goede samenwerking met Max. We danken hem voor zijn professionalisme en we wensen hem alle succes toe met het vervolg van zijn loopbaan", klinkt het op de website van Anderlecht.