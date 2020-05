Volgende week begint in Vietnam 1e koers sinds coronacrisis: 18-daagse rittenkoers

84 deelnemers, Spaanse titelverdediger

Phan Hoang Thai, Trinh Duc Tam, Le Ngoc Son... Oefen deze namen maar in, want de komende weken zullen zij meestrijden voor eindwinst in de HTV Cup, een rittenkoers in Vietnam die 18 etappes telt.

De HTV Cup is geen UCI-koers en hoeft zich daarom niet te houden aan de restricties van de UCI, die alle wedstrijden geannuleerd heeft tot minstens 1 juli (WorldTour-koersen tot 1 augustus).

De Vietnamese rittenkoers vindt plaats van 19 mei tot en met 7 juni. En er staan 12 teams van 7 renners aan de start.

Door het inreisverbod staan enkel Vietnamezen op de deelnemerslijst. Met uitzondering van de Spaanse titelverdediger Javier Sarda Perez (die in Vietnam verblijft) en de Fransman Loïc Desriac (die getrouwd is met een Vietnamese en ook in het land woont).

"De renners zullen geen mondmaskers moeten dragen. Maar ploegmedewerkers, cameramensen, juryleden en motorrijders moeten dat wel doen. Ze moeten ook hun handen regelmatig wassen", zegt organisatielid Duc Phat Nguyen aan Cyclingnews.

De wielerwedstrijd wordt georganiseerd door de Vietnamese tv-zender Ho Chi Minh TV en zal live te bekijken zijn op Facebook en YouTube.



In Vietnam zijn voorlopig 288 besmettingen en 0 overlijdens vastgesteld door het coronavirus.