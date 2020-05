Vlaamse minister zet in op "Blijven fietsen allemaal", ook bij corona-exit

Vanochtend lanceerde Peeters (Open Vld) de nieuwe campagne daarvoor in Leuven. Die is trouwens niet geheel verrassend getiteld: "Blijven fietsen allemaal". Peeters zelf gaf alvast het goede voorbeeld, de naam van het project was op het fietspad gekalkt en wielercommentator Michel Wuyts moedigde fietsers aan. Wuyts: "Koning fiets is terug. Elegant en efficiënt. Kijk hem snijden door het landschap. De wereld is jouw schouwtoneel.” Peeters ontwikkelde een toolbox rond duurzame mobiliteit, waarmee ze de lokale besturen wil ondersteunen om maatregelen te nemen om fietsen, maar ook wandelen, te (blijven) stimuleren.

Koning fiets is terug. Elegant en efficiënt. Kijk hem snijden door het landschap. De wereld is jouw schouwtoneel. Michel Wuyts moedigt fietsers aan

Meer dan helft van Vlamingen woont op minder dan 15 km van werk

Nu de economie geleidelijk aan wordt heropgestart en de scholen opnieuw opengaan, wordt bekeken hoe de publieke ruimte (tijdelijk) herverdeeld kan worden. De fiets kan daarin een belangrijke rol spelen, zeker omdat uit onderzoek van mobiliteitsclub VAB blijkt dat 1 op de 10 automobilisten voor zijn

woon-werkverkeer de voorbije weken is overgestapt naar de fiets. "Die positieve fietstendens moeten we samen met andere duurzame verplaatsingen aanhouden en aanmoedigen", zegt minister Peeters. "Meer dan de helft van de Vlamingen woont op minder dan 15 kilometer van het werk, een afstand die perfect te overbruggen is per fiets. Voor deze groep, net als voor talloze schoolgaande kinderen en jongeren, is de fiets het beste alternatief voor de auto." De toolbox bevat concrete acties die lokale overheden kunnen invoeren, zoals een fietsstraat, het verbreden van fiets- en wandelpaden en zebrapaden, zodat mensen op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven.

3 miljoen euro voor (tijdelijke) schilderwerken