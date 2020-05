U bent vaker en vaker een sportapp gaan gebruiken tijdens de lockdown

Blijf sporten tijdens de coronacrisis en dat doet u ook. Of u gebruikt alleszins vaker sportapps zoals Strava. "De stijging sinds het begin van de lockdown in maart is opvallend", merkt onderzoeker Jeroen Stragier van de UGent op.

Jeroen Stragier, die aan de universiteit van Gent onderzoek doet naar sport en technologie, heeft de cijfers van de app Strava flink zien versnellen tijdens de coronacrisis.

"De stijging sinds het begin de lockdown in maart is opvallend", legt hij uit. "Enerzijds heeft het goede weer de app een boost gegeven, maar anderzijds was er die extra tijd in eigen huis die de mensen meer naar Strava heeft geleid."

"Mensen hebben meer tijd om te fietsen en te wandelen gekregen. En die activiteiten delen ze vaker en vaker in apps."

"Dat kunnen we aflezen op Strava. De app wordt meer en meer geopend en gebruikt. Om hun activiteiten te registreren of te synchroniseren, maar ook om commentaar te geven en om andere gebruikers duimpjes of kudos te geven."

"Tijdens de lockdown mocht je aanvankelijk ook niet meer in groep lopen of fietsen. Op Strava kon je dan toch zien waar je vrienden gaan sporten waren. De app vervangt een beetje de babbel op de fiets of in de sportkantine."

Sinds de coronamaatregelen opent u meer en meer de Strava-app.

"Meer en meer recreatieve sporters"

"Strava is geëvolueerd van een app voor erg actieve fietsers naar een programma voor recreatieve sporters", gaat Jeroen Stragier voort. "Naast lange toertochten zie ik in de app ook meer korte fietstochten of wandelingen."

"De wandelingen, joggings of fietstochten zien we niet rechtstreeks in ons onderzoek, maar uit ervaring weten we wel dat meer gebruik samenhangt met extra activiteiten."

Ook een gezinswandeling kunt u registreren in een sportapp.

Ook Greg Van Avermaet traint met Strava:

"Meer indoorsporten in begin van lockdown"

Niet alleen Strava, maar ook andere apps zoals Garmin Connect hebben de laatste weken een boost gekregen. "We zien duidelijk dat er in het eerste deel van de lockdown een verschuiving is naar indoorsporten", vertelt Tom De Schrijver, marketeer bij Garmin. "We hebben nu meer registraties op loopbanden en rollen." "De stijging van zulke activiteiten komt duidelijk door de uitbraak van het coronavirus, vooral in het begin van de quarantaine." "Nu de maatregelen versoepelen, gaan de mensen opnieuw meer naar buiten om te lopen of fietsen. Concrete cijfers hebben we niet, maar op sociale media zie je die verandering: ze gaan weer vaker buiten sporten en dat delen ze dan met foto's van hun prestaties." U hebt de voorbije weken dus goed aan uw conditie gewerkt. U sport niet alleen vaker tijdens de coronacrisis, maar ook langer. De Schrijver: "Als we specifiek kijken naar fietsen op de rollen: de afstand die mensen aflegden in maart is bijna verdubbeld t.o.v. de afstand die ze aflegden in februari. Eerst ging het gemiddeld om 40 km per rit, nu is dat toch ongeveer 80 km."

