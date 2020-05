Stoelendans in F1: Sainz naar Ferrari, Ricciardo tekent bij McLaren

Jongste duo in 50 jaar bij Ferrari

Tenzij Leclerc of Sainz dit jaar nog wereldkampioen worden, zal het in 2021 voor het eerst sinds 2007 zijn dat Ferrari geen regerend of gewezen wereldkampioen onder contract heeft staan.

Twee dagen nadat Sebastian Vettel zijn afscheid aankondigde bij Ferrari na dit seizoen, is zijn opvolger al bekend. Carlos Sainz (25) wordt de nieuwe ploegmaat van Charles Leclerc (22). Dat nieuws kwam er kort nadat McLaren de komst van Daniel Ricciardo en het vertrek van Sainz had aangekondigd.

Ricciardo neemt de plaats van Sainz in

Daniel Ricciardo krijgt vanaf 2021 een contract van "verschillende jaren" bij McLaren. De 30-jarige Australiër verlaat na 2 seizoenen Renault om ploegmaat te worden van Lando Norris (20).



Ricciardo werd twee jaar geleden al in verband gebracht met McLaren, maar koos toen voor Renault. Maar voor de 7-voudige GP-winnaar kon Renault de verwachtingen niet inlossen.



Nu kiest Ricciardo dus wel voor McLaren, waar Carlos Sainz na zijn tweede seizoen vertrekt. Opvallend in het Ricciardo-verhaal. Eerder volgde de Australiër Sainz al op bij Renault.



"We willen Carlos bedanken voor zijn uitstekend werk om er opnieuw bovenop te komen. Hij is een echte teamspeler en we wensen hem het allerbeste in de toekomst", zei McLaren-CEO Zak Brown.



Het vertek van Vettel heeft een hele kettingreactie in gang gezet. Ook Renault moet nu op zoek naar een nieuwe rijder. Het gerucht gaat dat Fernando Alonso interesse heeft getoond.