Red Dragon Lowie Stuer keert terug naar Menen

Lowie Stuer is een bekend gezicht in Menen. In het seizoen 2018-2019 verdedigde de libero de kleuren van het West-Vlaamse team.





Dit seizoen beproefde de 24-jarige Stuer zijn geluk bij Sète (in Frankrijk). De Red Dragon keert nu terug naar Menen. "Hij moet voor de nodige stabiliteit zorgen in het achterveld", meldt de volleybalclub.

Menen trok met de Bulgaar Trifon Lapkov (24) ook al een nieuwe opposite aan. Met deze 2 inkomende transfers is de kern van coach Frank Depestele compleet is voor volgend seizoen.