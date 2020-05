Pro League-voorzitter: "Nog veel onenigheid? Of eensgezindheid"

Wordt Club Brugge kampioen? Is er een degradant? Zijn er stijgers? Wordt de bekerfinale nog gespeeld? Hoe oogt de competitie volgend seizoen? Komen er 18 clubs in 1A? Gaan de play-offs (even) op de schop? Blijft 1B bestaan?

Het Belgische voetbal telt bijzonder veel vragen, maar antwoorden zijn er nog altijd niet. Die zouden morgen moeten volgen op de Algemene Vergadering van de Pro League, de vereniging van de profclubs in ons land.

Vanavond debatteert de Raad van Bestuur alvast over het voorstel dat een werkgroep heeft uitgewerkt om uit de impasse te geraken.

In die stuurgroep zaten Peter Croonen (Racing Genk), Michel Louwagie (AA Gent), Karel Van Eetvelt (Anderlecht), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Kortrijk), David Meekers (STVV) en Philippe Bormans (Union).

Hoe ver staan de partijen van een akkoord, wilde onze reporter aan het bondsgebouw weten?

"Dat weten we pas morgen", antwoordde Pro League-voorzitter Peter Croonen. "Daar kunnen we straks beter op antwoorden", vulde Gent-manager Michel Louwagie aan.

"Dat er nog veel onenigheid is? Of eensgezindheid", gaf Croonen nog mee.