Peter Vandenbempt: "16 clubs met kortere play-offs en Westerlo naar 1A? Dat ligt nu op tafel"

Coup de théâtre in de Raad van Bestuur van de Pro League. Na 3,5 uur vergaderen is het voorstel dat de werkgroep op tafel had gelegd afgevoerd en hebben de leden beslist dat er morgen zal gestemd worden over het behoud van de huidige formule: 16 ploegen in 1A met - voor 1 seizoen - verkorte play-offs. Waasland-Beveren degradeert naar 1B en Oud-Heverlee Leuven en Beerschot moeten alsnog de terugmatch van de finale spelen. Als dat niet lukt, dan promoveert Westerlo. Club Brugge en Antwerp mogen de bekerfinale (proberen te) spelen.