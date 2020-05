Overweegt Chris Froome dit jaar nog een vertrek bij Team Ineos?

Hangt er spectaculair transfernieuws in de wielerlucht? Volgens Cyclingnews.com zou viervoudig Tourwinnaar Chris Froome (34) aan een vroegtijdig vertrek bij Team Ineos denken. De Brit gaat in het najaar vol voor eindwinst in de Tour, maar zal het kopmanschap moeten delen bij Ineos. Twee ploegen zouden al een lijntje hebben uitgelegd naar Froome.