Lance Armstrong over nieuwe documentaire: "Ik zal je mijn waarheid vertellen"

Lance Armstrong is persona non grata in de wielerwereld. Op de Amerikaanse tv wordt hij wel opgevoerd.



ESPN komt op 24 en 31 mei met een tweedelige documentaire, waarin Armstrong zal spreken over zijn carrière en dopinggebruik. "Ik zal je mijn waarheid vertellen. Ik zal niet liegen", kondigt de 48-jarige Texaan aan.

Ook oud-ploegmaat George Hincapie en de voormalige Amerikaanse wielerbaas Derek Bouchard-Hall zullen in gesprek gaan met Armstrong.

Na jarenlang ontkennen bekende Armstrong in 2013 dat hij zijn 7 Tour-zeges behaald had met behulp van epo, bloedtransfusies, groeihormonen en testosteron. Na die bekentenis werd Armstrong geschrapt van de erelijst van de Tour.