Geen Palio op Piazza del Campo in Siena, gevolgen voor Strade Bianche?

Op 2 juli en 16 augustus zijn in Siena normaal alle ogen gericht op de Piazza del Campo, waar met de Palio de wereldberoemde paardenrace wordt gehouden. De 17 wijken binnen de stadsmuren van Siena nemen het dan tegen elkaar op.

Maar het coronavirus is onverbiddelijk en gooit ook roet in het eten van het Toscaanse erfgoed.

Het gaat ook om een afgelasting: een latere datum is niet aan de orde. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat het evenement in het water valt.

Bij de wielerliefhebbers en -volgers is Siena automatisch gelinkt aan de Strade Bianche. De Italiaanse grindklassieker finisht op de Piazza del Campo, in het hartje van de stad.

De Strade Bianche zou het "nieuwe wielerseizoen" op 1 augustus (feestelijk) moeten openen, maar door het schrappen van de Italiaanse paardenklassieker is het nog maar de vraag of de Piazza del Campo wel renners zal te zien krijgen (en vice versa).