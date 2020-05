Clubs, spelers, makelaars,... Nederland wil collectieve salarisvermindering

Vakbonden, belangenbehartigers van trainers, clubs, de eredivisie en de eerste divisie kwamen vandaag samen in de gebouwen van de KNVB in Zeist. Onderwerp van het gesprek was het plan waarmee de KNVB het profvoetbal zo goed als mogelijk door de coronacrisis wil loodsen.

Directeur Eric Gudde van de KNVB vroeg onlangs om regeringssteun omdat de 34 profclubs minimaal 300 miljoen euro zouden mislopen vanwege de pandemie. De regering vroeg de profclubs eerst met een goed plan te komen. "En dat is ook logisch", zei makelaar Jansen na de bijeenkomst vandaag.

De belangenbehartigers in het Nederlandse profvoetbal bereikten vorige week al een akkoord over een collectieve salarisvermindering. Hoe hoger het salaris, hoe meer spelers, trainers en directieleden gaan inleveren. Dat loopt uiteen van 2,5 tot maximaal 20 procent. "En dat geldt ook voor makelaars", benadrukt Jansen

De bedoeling van de bijeenkomst vandaag is dat alle partijen die bij het voetbal betrokken zijn zich solidair tonen en hun steentje bijdragen.

"Juridisch kunnen we niemand verplichten om zich aan de collectieve salarisverminderingen te houden", zei Jansen. "Maar als een akkoord zo breed wordt gedragen, dan mag je ervan uitgaan dat dit de inzet van iedere club wordt. Dit wordt de leidraad, deze richting gaan we op."



"Het plan van de KNVB is essentieel voor de toekomst van het profvoetbal. Het mooie is dat alle belangrijke groeperingen daar nu hun bijdrage aan kunnen leveren. We moeten over een paar weken met een heel goed werkstuk naar de politiek. Alleen dan zijn we kansrijk in Den Haag. Nee, ik ga niet zeggen wat er nu al in het plan staat. Maar de sfeer was positief, de KNVB had alles goed voorbereid en we spreken op korte termijn weer met elkaar."