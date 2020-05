Carlos Sainz jr, klaar om bij Ferrari uit de schaduw van Max Verstappen te treden?

De naam van Carlos Sainz jr. doet bij de autosportliefhebbers wel een belletje rinkelen.

De toekomstige Ferrari-rijder is de zoon van Carlos Sainz, tweevoudig wereldkampioen rally (1990 en 1992) en drievoudig winnaar van de Dakar-rally (2010, 2018 en 2020).

De liefde voor de autosport werd dus met de paplepel meegegeven, maar ook Fernando Alonso heeft het pad van Sainz mee uitgestippeld. Landgenoot Alonso werd in 2005 en 2006 wereldkampioen Formule 1.

"Het verlangen om in de voetsporen van Fernando te treden, is geboren toen ik hem voor het eerst ontmoet heb. Dat was in de GP van Spanje in 2006. Wat ik daar als kind beleefd heb, wil ik ook als volwassene meemaken", vertelde Sainz enkele jaren geleden in L'Equipe over zijn Spaanse inspirator.