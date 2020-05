Cambuur en De Graafschap moeten in 2e afdeling blijven voetballen

In ons land discussieert de vereniging van profclubs morgen over de afloop van de huidige competitie, in Nederland was dat al gebeurd. De Eredivisie en de 2e afdeling werden stopgezet, niemand zakt en niemand stijgt.



Met die laatste beslissing waren Cambuur en De Graafschap het niet eens. Ze stonden comfortabel op de promotieplaatsen, maar kochten daar niets mee. De nummers 1 en 2 van de eerste divisie spanden een zaak aan tegen de Nederlandse voetbalbond KNVB.



Rechter Zuurmond gaf de bond gelijk in het kort geding. "Zuur voor de clubs, maar het is verdedigbaar dat de KNVB ervoor kiest geen promotie of degradatie toe te passen", sprak hij.

"De KNVB is binnen de bandbreedte gebleven die het vooraf geschetst had. Het is niet zo onredelijk dat het teruggedraaid moet worden."