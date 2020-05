Aflopende spelerscontracten in Premier League kunnen tijdelijk verlengd worden

In het voetbal eindigen spelerscontracten vrijwel altijd op 30 juni, een datum die in normale omstandigheden altijd na de laatste match van het desbetreffende seizoen ligt.

Door de coronacrisis zullen heel wat competities - als ze weer in gang geduwd worden - na 30 juni eindigen. Wat moet er dan gebeuren met spelers die einde contract zijn en na 30 juni dus niet meer eigendom zijn van hun club?

In de Premier League is er eensgezindheid: clubs en spelers kunnen samen een akkoord proberen te bereiken over een tijdelijke verlenging tot het einde van dit seizoen.

"Met deze maatregel beschikken de clubs - zo goed als mogelijk - over dezelfde kern als voor de opschorting van onze competitie", klinkt het. "De spelers kunnen hun contract na 30 juni verlengen tot het einde van het seizoen, maar er moet een akkoord zijn tussen de twee partijen."

Voor 23 juni moet het licht op groen staan per individueel geval. Bij Tottenham loopt het contract van Jan Vertonghen af op 30 juni, maar hij kan dus eventueel nog na die datum het shirt van de Spurs blijven dragen - mocht er dan nog gevoetbald worden in Engeland.