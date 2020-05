Wat met een peloton wielertoeristen? "Het mag, maar met een wegkapitein"

Maandag gaat een nieuwe fase van de exitstrategie in. "Sporttrainingen en -lessen mogen vanaf 18 mei weer bij sportclubs in openlucht plaatsvinden, met maximaal 20 personen", verklaarde premier Sophie Wilmès vanmiddag.

De eerste horde in het stappenplan van minister van Sport Ben Weyts - dat vorige week werd voorgesteld - is dus genomen. "Ik ben tevreden dat men akkoord is gegaan met het eerste deel van het plan", reageert de bevoegde minister.

"Er zijn nog verschillende fases uitgewerkt en we hopen dat die zo snel mogelijk goedgekeurd worden. Ik begrijp dat de experten een slag om de arm willen houden met betrekking tot de verdere evolutie van de pandemie."

"Op korte termijn wil men, als de dalende trend zich voortzet, de beslissing nemen om de volgende fases uit ons plan te bevestigen. Ons plan is gefaseerd en gedetailleerd, maar men weet nog niet helemaal zeker of de dalende curve van het virus zich zal voortzetten."

Nieuwe beslissingen vallen op de volgende Veiligheidsraad, maar een versoepeling zal normaal gezien pas na 8 juni aan de orde zijn, geeft de minister nog mee.