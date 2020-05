Volleybalclub Roeselare: "Met spelers naar beachvolleyterrein"

In de mededeling van premier Sophie Wilmès vanmiddag ging het enkel over een eerste fase in het sportstappenplan. "Sporttrainingen en -lessen mogen vanaf 18 mei weer bij sportclubs in openlucht plaatsvinden, met maximaal 20 personen", klonk het.

Zaalsporten vallen nog altijd uit de boot. "Het is spijtig dat we nog altijd geen vooruitzicht hebben", reageert Steven Vanmedegael, coach van Roeselare.

"We moeten wel een opsplitsing maken tussen onze eerste ploeg en de jeugdwerking. Bij de eerste ploeg werd het fitnessmateriaal verdeeld onder de spelers die in België verblijven."

"Zij konden het krachtgedeelte thuis doen en konden ook de cardiotrainingen afwerken door te lopen of te fietsen. Na de nieuwe maatregelen kunnen we met meer dan 2 spelers en een trainer samenkomen."

"We kunnen de groep in 2 of 3 verdelen en naar een beachvolleybalterrein gaan, om daar aan enkele sporttechnische zaken te werken. Springen en slaan zijn belangrijk voor de explosiviteit van de benen en de schouders. Het is belangrijk dat het verlies niet te groot is met het oog op volgend seizoen."

"En dan is het afwachten wanneer we weer in onze zaal kunnen. Beachvolleybal is natuurlijk een totaal andere sport, maar het is een alternatief. Er zijn gelijklopende technische vaardigheden."