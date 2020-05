Voetbal Vlaanderen: "Er is veel goesting om van start te gaan"

Er werd aanvankelijk gefluisterd dat jonge kinderen vanaf volgende week weer op een normale manier zouden kunnen sporten. Daar hadden ze bij Voetbal Vlaanderen hun plannen dan ook op afgestemd, maar op de Veiligheidsraad werd daarover met geen woord gerept.

"Maar we zullen ons wel aanpassen", zegt een licht teleurgestelde Beny Mazur van Voetbal Vlaanderen in Vandaag op Radio 1. "We hebben al veel clubs moeten afremmen, er is veel goesting om van start te gaan. Ik hoop dat ze de uitdaging zullen aangaan."

"Daarbij zullen we ons houden aan het aangeboden kader. Het wordt leren en aanpassen, dat is ook voor onze medewerkers een uitdaging. Normaal is dit een periode van het jaar waar de fun eraf druipt. Maar de jonge spelertjes zullen toch blij zijn als ze kunnen hervatten. Misschien kan dit alles wel een boost zijn voor zomervoetbal."