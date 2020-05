Vanavond op Canvas: "Tegen mijn broer Ronald was ik extra gemotiveerd"

Vanavond keert Sporza Retro op Canvas terug naar 1 februari 1989. Die avond klopte KV Mechelen in eigen huis PSV met 3-0 in de strijd om de SuperCup. Erwin Koeman is nog altijd trots op die glansprestatie: "Ons collectief was niet te kloppen."

EuropaCup I-winnaar PSV trad in de heenwedstrijd aan met ronkende namen als Romario, Eric Gerets en Ronald Koeman. Toch verscheen KV Mechelen zonder angst aan de aftrap. Erwin Koeman: "Wij hadden niet alleen Aad de Mos als trainer, maar ook heel wat Nederlanders als Piet den Boer en Graeme Rutjes binnen de rangen. Dan ben je sowieso extra gemotiveerd. Ik speelde bovendien ook tegen mijn broer en mijn oude club." "KV Mechelen was helemaal geen grote naam in Europa, maar onze prestaties en manier van voetballen was dat wel. We waren een collectief dat moeilijk te kloppen was. Het werd thuis 3-0, maar het had evengoed 5-0 kunnen zijn."

Aad De Mos was altijd heel fanatiek. Hij zei dat we elke wedstrijd moesten winnen.

"Van mijn broer hoorde ik achteraf dat ze het bij PSV allemaal zo belangrijk niet vonden. Ik had ook het idee dat ze ons onderschatten. Aad de Mos daarentegen was altijd heel fanatiek. Hij zei dat we elke wedstrijd moesten winnen. We waren dan ook heel goed voorbereid, zoals voor elke Europese match."

"Liet Oranje schieten voor een match tegen Charleroi"

Niet alleen in clubverband was het een uitzonderlijke periode voor Erwin Koeman. In 1988 werd hij als basisspeler bij Oranje Europees Kampioen in Duitsland. Al had dat heel anders kunnen lopen. "Ik had een half jaar voor het EK van 1988 een wedstrijd bij Oranje afgezegd om met KV Mechelen tegen Charleroi te spelen. In die tijd viel een interland soms nog samen met de competitie." "Van bondscoach Rinus Michels kreeg ik te horen dat mijn keuze wel eens gevolgen kon hebben. Maar dat interesseerde mij niet. Ik koos voor Mechelen. En uiteindelijk konden ze na de EuropaCup II-winst ook niet om mij heen." In 1988 koos hij voor Mechelen, maar vandaag wil hij die keuze niet meer maken. Koeman: "Uiteindelijk heeft het Nederlands voetbalelftal maar 1 keer een toernooi gewonnen. En daar heb ik aan deelgenomen. Dat is geweldig, net als mijn tijd bij KV Mechelen. We haalden op korte tijd een stuk of zes prijzen. Daar ben ik trots op. Je kunt clubvoetbal en landenteams niet vergelijken. Allebei zijn ze geweldig."

"Mechelen is een voetbalstad"

De glorieuze prestaties van KVM op het hoogste Europese niveau dateren ondertussen een van een hele tijd terug, maar Erwin Koeman keert toch nog graag terug naar Mechelen. "Onlangs was ik er nog voor de match tegen Anderlecht, vlak voor de coronacrisis. Ik heb ook regelmatig contact met Piet den Boer." "Wat Mechelen die dag had en altijd uitstraalt, is dat ze zich nooit gewonnen geven. De fans en het nieuwe stadion, dat is geweldig om te zien. Mechelen is een voetbalstad. KV Mechelen is een volksclub. Dat is geweldig, ondanks alle problemen van de voorbije jaren."