UAE maakt werk van langetermijncontracten in coronacrisis: ook Ulissi verlengt

Over contractverlengingen is het dezer dagen vrij stil in het wielerpeloton. Maar bij UAE Team Emirates houden ze er zich wel mee bezig.

Vorige week maakte het team bekend dat supertalent Tadej Pogacar tot en met 2024 in het UAE-shirt te bewonderen zal zijn.

De Italiaan Diego Ulissi is de volgende die op beide oren mag slapen (tot en met 2022). "Op en naast de fiets is Diego een uitstekende leider", zegt ploegbaas Mauro Gianetti. "Diego is belangrijk voor de groei van de rennersgroep."

Diego Ulissi zit al 10 jaar in het profpeloton. Dit jaar eindigde hij in januari nog 2e in de Tour Down Under, achter Richie Porte. Vorig jaar stond Ulissi als 3e op het podium van de Waalse Pijl. Op zijn erelijst staan liefst 6 etappes in de Giro.