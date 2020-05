Thomas De Gendt strijdt in virtuele Giro voor titel van beste klimmer

Het initiatief komt van Giro-organisator RCS, dat de wedstrijd zal organiseren op het digitale platform Bkool.



In een knockoutsysteem zullen 8 klimmers en 8 sprinters onderling tegen elkaar strijden om uit te maken wie de beste klimmer en sprinter is in de virtuele Giro.



De klimwedstrijd vindt plaats op de Stelvio. En dus kon Stelvio-heerser Thomas De Gendt niet ontbreken. De wedstrijden zijn telkens korte 1-tegen-1-duels. De Gendt zal in zijn kwartfinale op de Stelvio tegen een collega strijden voor een plek in de halve finales. De laatste 2 overblijvers bekampen elkaar in een finale.

Het (virtuele) Toscaanse platteland vormt het decor voor het sprinttoernooi. Daarin zullen onder meer Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en wereldkampioen Mads Pedersen een gooi doen naar de eindzege.



De wedstrijden zullen plaatsvinden tijdens het weekend van 23 en 24 mei. Beide koersen zullen ook te volgen zijn bij Sporza.