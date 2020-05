Sumoworstelaar (28) overlijdt na een coronabesmetting

Kiyotaka Suetake, die worstelde onder de naam Shobushi, is de eerste sumoworstelaar die overlijdt aan corona. Het virus veroorzaakte meervoudig orgaanfalen, die de worstelaar fataal werd. Sinds vorige maand lag hij in het ziekenhuis.

Shobushi maakte zijn profdebuut in 2007 bij de stal van Takadagawa, zijn hoogste ranking was een 11e plaats in de 4e klasse. In april maakte de JSA bekend dat 5 worstelaars uit die stal positief testten. Het is niet duidelijk hoe het met de andere worstelaars gesteld is.

In april raakten de eerste positieve sumogevallen bekend. In maart ging het lentetoernooi in Osaka nog achter gesloten deuren door als coronamaatregel. Het zomertoernooi in Tokio eind mei is afgelast door de afgekondigde noodtoestand in Japan. Japan telt momenteel bijna 17.000 besmettingen en bijna 700 doden.

Sumo is een sport die beoefend wordt door doorgaans heel zwaarlijvige mannen. Wetenschappers wereldwijd hebben vastgesteld dat het virus die categorie van de bevolking "viseert".