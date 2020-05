Serie A mikt op 13 juni om competitie te hervatten

Vanaf volgende week maandag mag er in Italië dus weer in groep getraind worden. Individuele trainingen waren eerder al toegestaan. Met deze beslissing hebben Serie A-clubs dus zo'n maand tijd om zich voor te bereiden op de herstart van de competitie, die op 13 juni gepland is.

De Italiaanse Liga heeft ook een medisch protocol aanvaard dat voorschrijft dat een volledig team in quarantaine moet bij een positief coronageval. "Kijk maar naar wat er in Duitsland bij Dynamo Dresden gebeurd is", zegt de Italiaanse minster van Sport Vincenzo Spadafora.

"We willen de competitie laten herbeginnen en de kans geven om het seizoen af te ronden, maar de veiligheid staat voorop."

In de Serie A staan nog 12 speeldagen op het programma. Er zou vanaf 13 juni om de 3 dagen gevoetbald worden en de Liga voorziet ook nog ruimte voor de Coppa Italia.