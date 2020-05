Platini haalt uit naar FIFA-baas: "Ik was slachtoffer van een complot van Infantino"

Michel Platini zag zijn plannen om in 2016 FIFA-baas te worden gedwarsboomd toen hij geschorst werd voor het ontvangen van een verdachte som van 1,8 miljoen euro van voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter.

Gianni Infantino werd in 2016 wel FIFA-baas. Maar volgens verschillende onthullingen zou hij meerdere keren de Zwitserse procureur-generaal Michel Lauber informeel ontmoet hebben. En dat potje zou stinken.

Lauber leidde namelijk het onderzoek naar corruptie binnen de FIFA, maar werd in juni vorig jaar van die zaak gehaald. Infantino zou Lauber gevraagd hebben een onderzoek naar zijn persoon in te trekken, wat door de FIFA wel ontkend wordt.

"Ik denk dat Lauber er zich van bewust is dat hij de grens van het toelaatbare heeft overschreden. En Infantino zou volgens mij zijn mandaat moeten neerleggen", oordeelt Michel Platini in het Zwitserse tijdschrift L'Illustré.

"Het probleem is dat Infantino FIFA-voorzitter is geworden door een handige samenloop van omstandigheden, op opportunistische wijze en zonder legitimiteit. Hij gaat dus alles doen om zich vast te klampen aan zijn positie."

"Dat ik het slachtoffer was van een complot is evident voor mij", herhaalt voormalig UEFA-voorzitter Platini, van wie de vierjarige schorsing in oktober 2019 afliep.

"In 2016 zou het FIFA-voorzitterschap met erg grote meerderheid voor mij geweest zijn, dat weet iedereen." Volgens de Fransman heeft Infantino daar met "akkoorden in de coulissen" een stokje voor gestoken.