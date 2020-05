"NBA neemt na 38 jaar afscheid van vertrouwde Spalding-basketballen"

Het contract tussen de NBA en Spalding loopt af na volgend seizoen. Daarna zal de NBA, voor zijn 75e seizoen, opnieuw in zee gaan met Wilson als ballenleverancier. Dat meldt Chris Haynes, basketbaljournalist van Yahoo.

Wilson zal Spalding niet alleen vervangen in de NBA, maar ook in de WNBA en in de G League. Spalding leverde al sinds 1983 de NBA-bal. Daarvoor was Wilson 37 jaar lang de partner van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie.

De spelers zullen inspraak krijgen in de nieuwe bal, die aan dezelfde vereisten moet voldoen als de vertrouwde Spalding-ballen. Wilson is ook al jarenlang leverancier van de NCAA, de Amerikaanse universiteitscompetitie.