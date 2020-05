Leverkusen repeteert met spookduel: "Mentaal experiment dat nooit is uitgevoerd"

"Het wordt een mentaal experiment dat nooit is uitgevoerd,’’ zegt Peter Bosz, de Nederlandse trainer van Leverkusen, bij ad.nl.

"Nog nooit is ergens een competitie beëindigd met zes weken van alleen maar spookwedstrijden. Geen speler en geen trainer heeft hier ervaring mee. En dat nog los van de situatie met corona."

In de BayArena, de thuishaven van Leverkusen, werd vandaag een generale repetitie gehouden. "We hebben een onderlinge trainingspartij 11 tegen 11 gespeeld met zoveel mogelijk ‘wedstrijdechte’ elementen."

"Dus met een scheidsrechter. Met vers gekalkte lijnen. Met muziek door de speakers en lampjes op de reclameborden die opflikkeren bij een goal. Hoe klinkt de galm van een leeg stadion? Dat moeten spelers ervaren, zo goed en kwaad als dat gaat."

Leverkusen bereidt de match voor in groepsquarantaine in een hotel. Dat moet van de Duitse regering. "Letterlijk iedereen die bij de ploeg betrokken is, moest mee. Tot de perschef aan toe. In totaal 61 man!"

"We pendelen elke dag in drie spelersbussen tussen hotel en trainingsveld. Hoort bij het protocol. Als wij weg zijn om te trainen, reinigen kamermeisjes de boel. Ze dragen net als wij mondkapjes en dat geldt ook voor het weinige andere hotelpersoneel. Het geeft een spooky aanblik."