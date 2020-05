Leekens over zijn gele sjaal: "Bij titel met Club droeg ik hem zelfs bij 32°C"

Georges Leekens was als trainer lange tijd onlosmakelijk verbonden met zijn gele sjaal, zijn persoonlijke geluksbrenger.

"Je moet een beetje bijgeloof hebben in het leven", vertelt Leekens daarover. "Ik droeg mijn gele sjaal bij de nationale ploeg. En ook bij 32°C, toen ik in 1990 met Club Brugge kampioen werd in zomers weer."

"Ook de spelers voelden zich goed als ze de gele sjaal zagen. “Hey trainer, je hebt je gele sjaal niet aan”, wezen ze me erop toen ik de sjaal eens niet droeg."

Maar waar is die sjaal eigenlijk gebleven? "Ik heb die bij Roda JC eens weggegooid in het publiek. Ik ben ook niet van plan om nog een gele sjaal te dragen in het gewone leven. Ik heb daarvoor andere exemplaren", lacht Leekens.