KRC Genk verlengt al zijn 18.000 abonnementen kosteloos tot winterstop

Voetbalclubs moeten creatief zijn in deze coronatijden, ook met hun abonnementen. Er is immers geen voetbal te zien en de vraag is wanneer er weer publiek mag komen kijken in het stadion. Kampioen Genk komt zijn huidige abonnees - meer dan 18.000 - volledig tegemoet: ze krijgen een gratis verlenging, minstens tot de winterstop. "Want we hebben jullie nodig."