Fransman Mahut na eerste training: "Serveren is een echte opgave"

In 2010 vocht Nicolas Mahut met John Isner op Wimbledon een wedstrijd voor de geschiedenis uit. De Fransman kraakte pas bij 70-68 in de 5e set na een marathonmatch van meer dan 11 uur.

Op 17 maart ging Frankrijk in lockdown en de ophokplicht eindigde (voor een deeltje) maandag. Mahut en zijn tenniscollega's mochten dus weer een balletje slaan, maar dat verliep toch niet zonder de nodige kinderziektes.

"Het is fijn om weer te kunnen tennissen, want iedereen heeft het spelletje gemist. Maar het grote risico is om nu geblesseerd te raken. Ik heb een uurtje gespeeld en ik voel toch al enkele kwaaltjes", vertelde de Fransman na zijn training in Parijs.

Het tenniscircuit ligt al maanden stil. "Dit is niet zoals tijdens een blessure. Iedereen heeft dat al eens meegemaakt en is al eens maanden buiten strijd geweest. Maar dit was volledig anders."

Mahut moest tijdens zijn training de nodige maatregelen respecteren: op een stoeltje zitten was verboden en elke speler moest zijn eigen tennisballen gebruiken.

"Hopelijk gaan we snel over naar normale omstandigheden, maar we zijn al blij dat we weer mogen tennissen."

"Het gevoel met je racket geraak je overigens niet kwijt, maar serveren is een echte opgave. Je voeten voelen zo zwaar aan. We zullen nog even moeten wachten voor we weer onze beste vorm te pakken hebben."