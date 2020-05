BAS legt Genk voorwaardelijke boete op voor anti-Waalse gezangen

Het Bondsparket had de regerende landskampioen vervolgd, omdat Limburgse supporters op bezoek bij Standard (1-0) na het laatste fluitsignaal "les Wallons, c'est du caca" hadden gezongen. De feiten dateren van 19 oktober 2019, toen de tiende speeldag in de Jupiler Pro League gespeeld werd.

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had op vrijdag 3 januari beslist om Genk geen boete op te leggen, omdat bijzonder opzet van de handeling ontbrak.

Maar toenmalig bondsprocureur Kris Wagner liet het daar niet bij en stapte naar het BAS. Hij eiste alsnog een boete van 2.500 euro, wat ook zijn initiële vordering was. Genk verweerde zich opnieuw, door onder meer te stellen dat zijn supporters louter hun recht op vrije meningsuiting uitoefenden.

"Het spreekkoor 'Les Wallons c'est du caca' is zonder meer kwetsend en beledigend. Het is zelfs een grove belediging", aldus het BAS in zijn motivering, die woensdag werd gepubliceerd.

"Voor een bestraffing volstaat een algemeen opzet, en daar is sprake van wanneer men wetens en willens handelt. De supporters van Genk behoorden minstens te weten dat het bewuste spreekkoor kwetsend was."

"Het verweer dat de bewuste spreekkoren onder het recht op vrije meningsuiting zou vallen, kan niet worden gevolgd. Het recht op vrije meningsuiting is immers niet absoluut en wordt beperkt door de bescherming van de rechten van anderen, waaronder het recht op eerbied van de eer en de goede naam van een ander."

"Het Arbitragecollege houdt wel rekening met enerzijds de eerdere provocerende beledigendespreekkoren van Standard-supporters ('Puta Racing Genk', 'Enculé, fils de pute', 'Vendu, vendu, vendu'), en anderzijds het gegeven dat in het verslag van de match delegate werd aangegeven dat het gedrag van de supporters van Genk tijdens de match voorbeeldig was."

Een effectieve geldboete hoeft KRC Genk niet te betalen. De 1.000 euro is volledig met uitstel van een jaar opgelegd.