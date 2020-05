70 jaar Formule 1 in 7 weetjes: de natste, de snelste, de saaiste...

De Formule 1 viert vandaag zijn 70e verjaardag. Wij doken in het rijkgevulde archief en serveren u 7 anekdotes uit de koningsklasse van de autosport. Van een stiekeme racer, over twee snelheidsduivels tot de allersaaiste race.

De natste: plons in het prinsdom

Regenweer zorgt altijd voor spektakel, maar echt kletsnat word je pas als je in het water tuimelt. Het overkomt de Italiaan Alberto Ascari in 1955 met zijn Lancia in Monaco. Tien jaar later maakt ook de Australiër Paul Hawkins van dichtbij kennis met de pittoreske haven.

Vissers halen in 1965 de Lotus van Paul Hawkins uit het water.

De koppigste: stiekem toch starten

Hans Heyer is niet meteen een naam in de geschiedenis van de Formule 1 en toch doet hij misschien een belletje rinkelen. Een keer rijdt de Duitser een Grote Prijs: in 1977 in eigen land op de Hockenheimring. Heyer weet zich niet te kwalificeren, maar bij de start glipt hij toch stiekem het circuit op. Helaas duurt de grand prix niet lang voor hem. Na 9 rondes begeeft de versnellingsbak van de hobbyracer het. Op de koop toe wordt Heyer nog eens gediskwalificeerd ook.

De langste: een rondje van 25 kilometer

In de moderne Formule 1 is een circuit niet langer dan 7 km - dat van Spa-Francorchamps - maar in de begindagen was een rondje heel wat groter. Het langste circuit was er een in straten rond de Italiaanse stad Pescara. Met meer dan 25 km waren de renners een tijdje zoet. Misschien daarom dat er maar 1 F1-race plaatsvond: in 1957. De Brit Stirling Moss won de GP. Zijn snelste rondje duurde net geen 10 minuten.

Stirling Moss wint de GP in Pescara na 18 rondjes van 25 km.

De Italiaan Giorgio Scarlatti en zijn Maserati in Pescara.

De snelste in een race: 370 km/u

Kimi Räikkönen is geen prater, maar het gaspedaal induwen kan de koele Fin. In 2005 ziet hij op het stuur van zijn McLaren-Mercedes 370,1 km/u verschijnen. Niemand ging ooit sneller in een race. Ploegmaat Juan-Pablo Montoya had een maand eerder tijdens een test al eens 372,6 km/u gehaald. Toch moet McLaren dat seizoen de wereldtitel aan Fernando Alonso (Renault) laten.

Snelheidsduivels Kimi Räikkönen en Juan-Pablo Montoya.

De moeilijkste: 3 finishers in Monaco

De Grote Prijs van Monaco in 1996 ontaardt in een afvallingskoers. Op een kletsnat stratencircuit glijdt de ene coureur na de andere uit. Zelfs "Regenmeister" Michael Schumacher moet opgeven. Van de 21 deelnemers zullen er maar 3 de finish halen, net genoeg om een podium te vullen. Olivier Panis, 14e in de kwalificaties, wint met zijn Ligier voor de Britten David Coulthard (McLaren) en Johnny Herbert (Sauber). Tot op de dag van vandaag blijft Panis de laatste Fransman die een Grote Prijs wint.

Olivier Panis (m) is nog altijd de laatste Fransman die een Formule 1-race weet te winnen.

De moedigsten: 5 vrouwen

Formule 1 is een mannenbastion. 5 vrouwen hebben ooit meegereden: Maria Teresa de Filippis, Lella Lombardi, Divina Galica, Desiré Wilson en Giovanna Amati. Enkel de eerste twee weten zich ook te kwalificeren voor een race. Lombardi zet het beste resultaat neer. In de GP van Spanje in 1975, op de Montjuic in Barcelona, kaapt ze als 6e een half punt weg. In haar Williams finisht de Italiaanse op 2 rondes van de Duitser Jochen Mass (McLaren) en onze landgenoot Jacky Ickx (Lotus).

Lella Lombardi is de enige vrouw die in de punten finisht.

De saaiste: slechts 1 inhaalmanoeuvre in Sotsji

Toegegeven, tijdens een Formule 1-race zitten ook wij de laatste jaren al eens te knikkebollen. De Grote Prijs van Rusland in 2017 vindt u terug in de geschiedenisboeken onder de noemer "saaiste race". Na de start snelt Valtteri Bottas met zijn Mercedes nog de Ferrari's van Vettel en Räikkönen voorbij, maar daarna is het huilen met de pet op. Enkel de Saubers van Wehrlein en Ericsson wisselen nog van positie. Een inhaalmanoeuvre kunnen we dat moeilijk noemen, eerder een teamorder.

Valtteri Bottas (r) zal het worst wezen, hij viert zijn allereerste zege in de Formule 1.