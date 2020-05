"Miljarden mensen zullen komend weekend naar Bundesliga kijken"

Dit weekend zullen veel ogen gericht zijn op het Duitse voetbal, dat na 2 maanden de draad weer oppikt.

"Als de Bundesliga de enige competitie ter wereld is die op tv wordt uitgezonden, dan verwacht ik dat er miljarden mensen zullen kijken", vertelt Bayern-topman Karl-Heinz Rummenigge in Bild.



"Het zal niet alleen reclame zijn voor ons voetbal, maar ook voor het hele land en meer specifiek voor de Duitse politiek, die dit mogelijk maakte dankzij een erg goede aanpak."

"Toen ik jong was, was "Made in Germany" een handelsmerk. De voorbije jaren is dat wat verloren gegaan. Maar de herneming van de Bundesliga toont aan dat "Made in Germany" opnieuw een stempel van goedkeuring is."